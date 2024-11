.com - Rating di legalità: Codere Italia conferma il suo impegno per la legalità e la trasparenza grazie al riconoscimento dell’Agcm

(Adnkronos) –SpA, insieme alle sue partecipateNetwork e Operbingo, hato ildeldida parte– Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, già ottenuto nel 2022. L’azienda, da sempre impegnata per lae la, mostra così di operare sulla base di elevati standard qualitativi e di comportamenti etici e virtuosi. Nella valutazione per l’attribuzione deldivengono valutati una serie di requisiti sia normativi che extra normativi volontari come le procedure messe in campo per la gestione del rischio aziendale, l’attenzione alla responsabilità sociale d’impresa ed alla sostenibilità, la prevenzione della corruzione e dei reati connessi attraverso la definizione ed il rispetto del Modello 231, con un focus costante sul rapporto con il cliente e alla tracciabilità dei pagamenti.