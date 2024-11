Mistermovie.it - Mister Movie | Condannato Tifoso che usava il Pezzotto: rischia il carcere e cosa ha fatto

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La Liverpool Crown Court ha recentemente emesso una sentenza significativa contro la pirateria informatica, condannando Jonathan Edge, un 29enne di Liverpool, a 3 anni e 4 mesi di reclusione per pirateria legata allo streaming illegale.per l’uso di streaming illegaleEdge, ritenuto colpevole di aver distribuito contenuti protetti tramite dispositivi Firestick modificati, riceverà anche una pena aggiuntiva di due anni e tre mesi per aver fruito egli stesso di tali contenuti. La sua condanna rappresenta un importante passo avanti nella battaglia contro la pirateria digitale, una pratica che danneggia gravemente l’industria dell’audiovisivo e dello sport.La Sentenza e il Fenomeno dello Streaming IllegaleJonathan Edge ha ammesso la propria colpevolezza di fronte alla Liverpool Crown Court per tre capi d’accusa ai sensi del Fraud Act.