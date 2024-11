Dailymilan.it - Milan, Zlatan Ibrahimovic: voglio fare la storia. Pulisic come Capitan America

Leggi su Dailymilan.it

vuole vincere con il: il senior advisor di RedBird ha le idee chiare, anche sui calciatori più in forma,e Reijndersvuole vincere. Il senior advisor di RedBird non ha accettato la sfida proposta da Gerry Cardinale per stare a guardare, ma per contribuire a riportare in alto il. Crede nel progetto e in quello che sta facendo l’area tecnica rossonera, anche se il ritardo in campionato comincia a preoccupare.Lo svedese, però, dopo averla fatta da calciatore, vuolelaanche da dirigente. Vincere è nel suo DNA e non ha intenzione di stare a guardare mentre le altre sollevano trofei, come dichiarato al magazine dell’Uefa:I proprietarinola, vincere, e quando si parla di vincere, è lì che mi sento vivo, perchévincere, farò qualsiasi cosa per vincere e non mollo finché non vinco.