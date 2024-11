Tpi.it - L’ex marito di Noemi Bocchi condannato a 4 anni: la compagna di Francesco Totti l’aveva denunciato per maltrattamenti

Leggi su Tpi.it

dia 4perMario Caucci, exdi, è statoa 4pere mancato mantenimento: a denunciarlo era stata proprio l’attualedi.La Procura di Roma aveva chiesto 5e 6 mesi di carcere. Il processo si è celebrato a porte chiuse su richiesta dei legali della donna per garantire la “riservatezza dei testimoni” e delle audizioni.aveva presentato denuncia dopo che, come confermato da alcuni testimoni, le aveva citofonato in piena notte spaventando la donna.In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Mario Caucci aveva parlato di “una macchinazione per arrivare ad altri risultati.avanzava tutta una serie infinita di richieste che non potevo accontentare perché non avevo risorse.