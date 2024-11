HWG Sababa alla CSET Conference di Genova | soluzioni di cybersecurity per trasporti ed energia

Leggi su Romadailynews.it

Si è conclusa ieri la2024, evento internazionale di grande rilievo svoltosi il 12 e il 13 novembre nella storica cornice del Palazzo della Borsa die promosso dal Centro di Competenza Start 4.0. Giuntasua decima edizione, la conferenza ha riunito esperti e professionisti dellaper confrontarsi sulle sfide legateprotezione delle infrastrutture critiche nei settori strategici deie dell’.La conferenza ha offerto un palcoscenico d’eccezione per approfondire i temi dell’innovazione e della sicurezza, con interventi di esperti di sicurezza delle principali imprese italiane e figure di spicco del mondo istituzionale. Le discussioni si sono concentrate su temi di assoluta attualità, come l’adeguamento ai nuovi obblighi diintrodotti dDirettiva NIS2, le implicazioni dei deepfake per la sicurezza digitale e la protezione integrata dei sistemi IT e OT per garantire infrastrutture critiche più sicure e resilienti.