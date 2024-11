Atletica cross | Crippa a Siviglia in vista degli Europei di Antalya

Leggi su Sportface.it

Yemanin strada per preparare glidi(8 dicembre). L'azzurro sarà presente questa domenica alInternacional de Italica a Santiponce, alle porte di, per il suo unico test prima della rassegna continentale in programma in Turchia a dicembre.sarà impegnato in 7.5 km dove affronterà l'etiope Berihu Aregawi, gli ugandesi Hosea Kiplangat, Dan Kibet e Keneth Kiprop e gli spagnoli Adel Mechaal, Fernando Carro, Daniel Arce, Abdessamad Oukhelfen.torna a gareggiare dopo aver concluso il proprio mese di allenamento in altura nella Rift Valley, a Iten (Kenya), insieme a coach Massimo Pegoretti.