Serie tv su Meredith di Amanda Knox perché mettere il bavaglio sarebbe sbagliato

Dopo la vicenda dellatv sul delitto di Avetrana inizialmente bloccata da un ricorso del sindaco accolto dal tribunale di Taranto e poi liberata dal vincolo e messa in onda in seguito alla modifica del titolo da cui è stato tolto il nome della località, ora è la volta di Perugia che 17 anni fa è stata teatro di uno dei casi di cronaca più controversi della storia del nostro Paese.A creare polemiche e malumori è la rievocazione dell’omicidio diKercher, la studentessa inglese uccisa nel suo appartamento in via della Pergola la sera del 1 novembre del 2007, delitto per cui inizialmente furono condannati insieme all’ivoriano Rudy Guede e in seguito assolti definitivamente anche Raffaele Sollecito e la sua fidanzata di allora,, la giovane americana che figura tra i produttori delladi prossima uscita.