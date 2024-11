Oasport.it - Sergio Perez: “Sarò nella griglia di F1 nel Mondiale 2025”

Nonostante si sia assicurato un contratto per il suo futuro, c’è incertezza sul futuro diin F1. Il sodalizio con la Red Bull, da contratto, è in scadenza nel, ma si fa un gran parlare di un appiedamento ai suoi danni per dare modo a Liam Lawson o a Franco Colapinto di prendere quel sedile.Nel podcast Podpah il messicano affermato: “Sono leggermente più vecchio di Max, quindi sono già alla fine della mia carriera. Ho 34 anni. I miei figli sono la cosa più importante per me e stanno raggiungendo un’età importante. Con 24 gare in calendario e la dedizione totale che dobbiamo avere, questo non è sostenibile per molti altri anni“.ribadisce che sarà presente sulladi partenza della F1 anche nel. Ma nel 2026? “So che la fine sta arrivando. Voglio solo godermela e divertirmi“, ha dichiarato Checo, che ha già pensato al periodo successivo alla F1.