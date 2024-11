Liberoquotidiano.it - "La scena più imbarazzante nella Lupa con Monica Guerritore": la confessione hot di Raoul Bova

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. L'attore, protagonista di Don Matteo, parla del suo passato: "Chiacchieravo. Ma ballare no. Ero negato. Mi vergognavo. Non riuscivo a muovermi, rigido come un pezzo di marmo. Le poche volte che ci ho provato, per lavoro, mi hanno quasi compatito: “Lascia perdere"", afferma ricordando le feste in gioventù. Poi svela qual è stata lapiù: "Quando giravo Lacon, con molte scene di passione. Il regista era suo marito Gabriele Lavia che mi voleva più focoso: “Devi prenderla con impeto, farla impazzire”. Immagini come mi sentivo, davanti a lui. Ero un ghiacciolo". Ma c'è anche un provino disastroso: "Mi presentai al provino per Tomb Raider. Volevano prendere me. Però soffrivo ancora di ansia.