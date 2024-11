Ilgiorno.it - Il mercatino natalizio solidale di CasAmica Odv dal 22 novembre al 16 dicembre

Milano – Torna il tradizionaledi Natale diOvd nei fine settimana dal 22al 16con quattro appuntamenti, allestiti in luoghi simbolo per la cura e l'accoglienza, per acquistare i regali di Natale tra una ampia selezione di prodotti dall’oggettistica ai vestiti, dalla profumeria al giardinaggio, dai prodotti di bellezza ai prodotti per la casa, dai vini alle specialità gastronomiche. Vi è una vasta scelta di panettoni e pandori come quelli firmati Giovanni Cova & C. e il panettoneODV confezionato appositamente per l’occasione. L’organizzazione di volontariato, da quasi quarant’anni, accoglie e sostiene i malati che, con i loro familiari, sono costretti a spostarsi dalla loro città o regione per sottoporsi a cure mediche, offrendo un posto sicuro dove dormire, ma anche una vera e propria rete di supporto composta da volontari e professionisti.