Ilfattoquotidiano.it - Regione Lazio, scontro totale per le poltrone tra Forza Italia e Fdi. E i meloniani minacciano: “Se non risolviamo, si va al voto””

Non c’è pace per il consiglio regionale del. Da mesi i lavori della Pisana sono bloccati e adesso Paolo Trancassini, segretario regionale di FdI, minaccia il ritorno alle urne. Tutto perchéchiede qualche poltrona in più all’interno della maggioranza guidata da Francesco Rocca. Ma andiamo con ordine.Il peso in consiglio – Lo strappo è partito il 24 luglio quando gli eletti die di Noi Moderati non si erano presentati nel Consiglio regionale del, bloccandone di fatto i lavori. Qualche giorno dopo i due assessori in quota berlusconiana non si sono fatti vedere alla riunione di giunta. L’oggetto del contendere è stato esplicitato dal senatore Claudio Fazzone che, come riportato da RomaToday, ha chiesto una maggiore rappresentanza nella squadra di governo, dopo i cambi di composizione dei gruppi consiliari.