Gaeta.it - Pelosi critica Biden: la sua gestione della campagna secondo le elezioni di Trump

Dopo le recenti elezioni statunitensi, le tensioni all'interno del Partito Democratico emergono in modo chiaro. Nancy Pelosi, deputata della Camera e già Speaker, ha espresso fermamente le sue opinioni sul ruolo di Joe Biden nella campagna elettorale. Intervistata dal New York Times, ha messo in evidenza una possibile strategia alternativa che, secondo lei, avrebbe potuto rafforzare la posizione del partito. Le sue parole mettono in luce le frizioni interne e le aspettative non soddisfatte, sottolineando come la tempistica delle decisioni possa influenzare significativamente gli esiti politici. Le dichiarazioni di Pelosi. Nel corso dell'intervista con Lulu Garcia-Navarro, conduttrice del podcast 'The Interview', Nancy Pelosi è stata chiara e diretta nel criticare la decisione di Biden di rimanere in corsa.