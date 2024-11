Gaeta.it - Fano celebra la lotta contro la violenza di genere con eventi dal 11 novembre al 1 dicembre

Facebook WhatsAppTwitter In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale donne, il Comune diha pianificato un ricco programma diche si svolgeranno dal 11al 1. Questo ciclo di iniziative, intitolato “Oltre il silenzio – per una cultura del rispetto non solo il 25”, mira a sensibilizzare la comunità e a promuovere un dialogo attivo attorno alla tematica delladi.Mostra “Scarpette rosse” e primo ininformativoIl primo evento del programma si tiene l’11. Alle 17:30, il foyer del Teatro della Fortuna accoglierà l’inaugurazione della mostra “Scarpette rosse”, curata dagli Amici della ceramica di Pesaro. Questa esposizione mobile è una potente rappresentazione simbolica delle donne che hanno subito, invitando il pubblico a riflettere su un tema di profonda importanza.