Star Wars si lavora a una nuova trilogia | addio alla saga degli Skywalker il copione affidato allo sceneggiatore di X-Men

Lucasfilm, la società di produzione cinematografica guidata da Kathleen Kennedy, ha firmato un accordo per la scrittura di unadi. Locon cui è stato trovato l’accordo è Simon Kinberg, conosciuto per il suo lavoro nella serie di film sugli X-Men. Secondo le anticipazioni di The Hollywood Reporter, le nuove Guerre stellari non proseguiranno lungo la: l’intenzione è quella di creare unastoria, con protagonisti inediti e una trama che non si configuri come una continuazione dell’opera di George Lucas. La scelta di Kinberg deriva anche dal legame che loha con: il 51enne ha co-creato la serie animata: Rebels, nominata agli Emmy, e ha contribuito al rilancio didopo l’acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, nel ruolo di consulente per il film Il risveglio della forza.