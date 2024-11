Lanotiziagiornale.it - Rutte anticipa i diktat di Trump sulla Difesa: Crosetto pronto a obbedire

Con il suo consueto stile aggressivo, il nuovo presidente degli Usa Donaldha detto, qualche tempo fa, che chi non spende abbastanza per la, come concordato in sede Nato, non merita il sostegno degli alleati.Ieri il segretario generale della Nato, Mark, hato le richieste diindicando come poco ambizioso l’obiettivo del 2% delle spese per la. “È chiaro – ha detto – che i membri dell’Alleanza devono mettere molto più del 2% del Pil”. Servirà un dibattito per decidere se dovrà essere “un obiettivo generale”, o se apportare “percentuali diverse Paese per Paese, ma è assolutamente chiaro che non arriveremo ai nostri obiettivi con il 2%”.L’obiettivo del 2% delle spese per laè un nervo scoperto per l’Italia di MeloniIl tema è un nervo scoperto per l’Italia e il motivo è presto detto dal momento che il nostro Paese è uno dei pochi paesi Nato a non centrare neanche l’obiettivo del 2%.