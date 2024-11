Lapresse.it - Meloni e diritti sindacali, Landini: “Atto di bullismo, schiaffo a chi non può curarsi”

“Penso che sia undi. Chi è presidente del Consiglio a volte, prima di dire le cose, dovrebbe pensarci. Messa in questi termini è un attacco a chi queilì ogni giorno li vede messi in discussione o addirittura non ce li ha perché precario”, commenta Mauriziorispondendo alla battuta da Budapest di Giorgiain cui diceva di lavorare nonostante l’influenza perché non ha tutele. “Quando parlano di salute – aggiunge il segretario della CGIL – vorrei ricordare che alla presidenza del Consiglio c’è addirittura una sede per curare chi ci lavora. Non tutti hanno il medico sotto casa e hanno la possibilità di essere curati” e chiedendosi se ‘ha presentato un certificato perché era in malattia’. “Non si può dare unoin faccia alle persone che normalmente vivono e tante volte non hanno neanche i soldi per potersi curare grazie ai tagli che sono stati fatti sulla sanità”, ribadisce, che poi conclude: “Dichiarazioni di questa natura aumentano la necessità di ribellarsi alla situazione.