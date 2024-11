Lavori fantasma nell’ospedale Cutugno a Napoli | sequestro da 33 milioni

Primacampania.it - Lavori “fantasma” nell’ospedale Cutugno a Napoli: sequestro da 3,3 milioni

– Non avevano neppure operai le due società che, solo sulla carta, avrebbero dovuto eseguiredi ristrutturazione e manutenzione presso l’ospedale Cotugno di. È quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza partenopea e dalla Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti. A finire nel mirino degli inquirenti sono stati l’ex direttore dell’Ufficio tecnico manutentivo del Cotugno, Vito Parisi, 78 anni, e il suo collaboratore Espedito Amodio, 47 anni, entrambi accusati di aver orchestrato un sistema fraudolento che ha causato un danno erariale stimato in oltre 3,3di euro.Secondo quanto accertato, i bonifici destinati alle due società — risultate essere “scatole vuote” prive di maestranze e documentazione regolare — erano stati effettuati permai eseguiti.