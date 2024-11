The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee | 75 a Inter e Atalanta Haaland e Mbappé non sono Messi e CR7 | 5 Il Psg 4 crolla insieme a Donnarumma

Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee: 7,5 a Inter e Atalanta. Haaland e Mbappé non sono Messi e CR7: 5. Il Psg (4) crolla insieme a Donnarumma

Dieci punti su quindici: non è andata male per le italiane la quarta giornata di. Trionfa la lega lombarda, con i successi di Milan,. La Juve conquista un punto, ma Lilla non è un posto per passeggiate di salute. Male il Bologna, inchiodato a quota 1. Dietro al Liverpool, a punteggio pieno con 12 punti, un quartetto composto da Sporting Lisbona, Monaco, Brest e. La nuova formula a girone unico sta regalando sorprese: Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern Monaco e Atletico Madridimpantanate in zona playoff.IN9 Sporting LisbonaBello tutto all’Alvalade, martedì sera: la lezione di calcio al Manchester City travolto 4-1, la festa d’addio all’allenatore Ruben Amorim, lo show di Gyokeres. L’svedese di origini ungheresi firma una tripletta e sale a quota 23 gol stagionali in 17 presenze: mostruoso.