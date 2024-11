Ilfattoquotidiano.it - Hulk Hogan ‘meglio’ di Taylor Swift, a cosa sono servite le dichiarazioni di voto di tante celebrità statunitensi a favore di Kamala Harris?

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

La storia insegna, ma non sempre, soprattutto quando si parla di star e politica. Anche questa volta, le elezioni americane hanno dimostrato che le scelte di attori e cantanti non spostano unha incassato il sostegno di una lunga serie di volti noti (e amati) negli Stati Uniti, tutti riconciliati dal comune dissenso nei confronti di Donald Trump, ma questo non è bastato a dare agli americani la prima presidente donna. E di colore. Nel 2016 Hillary Clinton era riuscita nello stesso miracolo di creare una forza compatta che aveva messo sul suo carro personalità che mai prima di allora si erano esposte tanto per un politico. Ma alla fine, tanto sforzo e tanto sfarzo non erano serviti a trasformare quello della Clinton nel carro del vincitore. All’epoca si parlò di un afflato generato dalla repulsione per Trump e per la sua storia.