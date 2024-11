Formiche.net - Dollaro e Borse festeggiano Trump. Ma non in Cina

L’ultimo è stato il democratico Grover Cleveland, a fine 800. Adesso, oltre 120 anni dopo, è Donaldil presidente eletto, sconfitto e poi ancora portato alla Casa Bianca dall’onda repubblicana. E i mercati, che fino a poche ore fa erano rimasti silenti, in attesa dell’esito del voto più importante per il Pianeta, hanno dato la loro lettura. Che poi sarebbe una sostanziale promozione. Il ritorno dialla guida della Nazione più potente del mondo, impresa senza precedenti se si considerano i due impeachment, vari processi, due condanne penali e vari scandali, è una buona notizia per gli investitori e per i risparmiatori. Se non altro perché uno dei capisaldi dellanomics è il taglio delle tasse sui redditi e i fatturati delle grandi imprese. Il che, spesso, vuol dire dividendi più generosi al mercato.