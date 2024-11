Ilgiorno.it - Il suk illegale di Calvairate: “Area ripulita dagli abusivi. Si sono spostati di fronte”

Milano – Terza domenica senza i mercatinidi piazzale Cuoco-viale Puglie. Un suk tra l’e il folkloristico, per vent’anni simbolo del quartiere di: ogni weekend, nelle adiacenze di parco Alessandrini, una selva di tende e bancarelle dell’usato con chincaglie d’ogni tipo. Peccato si trattasse di banchetti in partee di merce spesso rubata: di qui le continue multe, i sequestri, le denunce, gli sgomberi, le lamentele dei residenti. “Era scandaloso, non si poteva camminare né prendere l’autobus”, racconta Giorgio Casoli. “Ho pagato fior fior di tasse per i miei negozi, mentre loro no”, aggiunge Luisa Rossi. Ma ora il problema sembra (quasi) risolto. “Con un’azione legale la proprietà dell’, la Sanitaria Ceschina, è riuscita a mandar fuori gli”, spiega Rosa Pozzani, nella scorsa consiliatura presidente della commissione speciale sui mercatini del Municipio 4.