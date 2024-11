Oasport.it - Errani: “Sconfitta che brucia, ci sarà da resettare”. Paolini: “Questo è il doppio, può succedere di tutto”

Leggi tutto su Oasport.it

Sarae Jasmine, dopo aver vinto il match d’esordio contro le statunitensi Dolehide e Krawczyk, hanno perso quest’oggi in volata con la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe restando comunque in piena corsa per la qualificazione alle semifinali delle WTA Finals 2024 dia Riad (in Arabia Saudita). Le campionesse olimpiche in carica hanno dominato il primo set imponendosi con un netto 6-1, per poi subire la rimonta del binomio numero 2 del seeding. Dabrowski/Routliffe hanno pareggiato i conti aggiudicandosi la seconda frazione al tie-break (7-1), prima di vincere la partita per 11-9 al match tie-break dopo aver annullato anche un match point sul 9-8 in favore delle azzurre. “A partire dal secondo set hanno cominciato a rispondere bene sul mio servizio.