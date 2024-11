Tvplay.it - Crisi Roma, esonero Juric: è cambiato tutto

Leggi tutto su Tvplay.it

Laindi risultati ha preso una decisione sul futuro di. La società ha preso un’idea che ha spiazzato la tifoseria. Contrordine: Ivan, nonostante le recenti voci relative ad un probabile, resterà alla guida della. Almeno fino alla prossima sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, poi si vedrà in base ai risultati ottenuti in questi giorni. Ennesimo cambio di piani, quindi, nella società giallorossa che, durante la giornata di lunedì, aveva iniziato a preparare le pratiche per il divorzio dal tecnico serbo e approfondito i contatti con alcuni papabili sostituti.: è– TvPlay.it (LaPresse)La scelta di proseguire con l’ex guida del Torino, si legge nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è stata presa dai Friedkin in virtù del fatto che la squadra, mercoledì, volerà in Belgio dove, il giorno successivo, affronterà l’Union Saint-Gilloise nell’ambito della quarta giornata di Europa League.