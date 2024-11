Ilfattoquotidiano.it - “Il successo di Un Medico In Famiglia non è stato facile. Mio padre è morto mentre ero sul set. Per alcuni ero diventata antipatica”: lo confessa di Margot Sikabonyi

Nove stagioni, quattro fughe per poi tornare sul set. Il rapporto dell’attricecon la serie tv più amata d’Italia “UnIn” non èsempre tutto e rose e fiori. E lo racconta la stessa Maria, così si chiamava il suo personaggio che ha debuttato a soli 11 anni per la prima puntata. “Quando e? esploso ilavevo 15 anni: arrivavano offerte dal cinema, il salumiere sotto ca- sa non mi faceva pagare piu? la merendina – hato l’attrice a Il Corriere della Sera -. Ma io non trovavo gioia in niente. Appena ho avuto 18 anni, sono scappata, cercando qualcosa, non sapevo cosa. Sono andata a Parigi, poi a studiare Biologia Marina, lontanissimo, dall’altra parte del mondo. Le Hawaii, isole madri, fonti costanti di lava che esce dalla terra, hanno iniziato a parlarmi e l’essenza fortissima della natura ha cominciato a curarmi”.