Himorta per le donne e contro il cyberbullismo | Voglio educare al commento positivo

Tra gli ospiti di Lucca Comics & Games 2024, che si è svolto dal 30 ottobre al 3 novembre, non poteva mancare(all’anagrafe Antonella Arpa), la cosplayer più seguita d’Europa con 3 milioni di seguaci complessivi sui vari canali social. Protagonista al Gaming Village by Mediaworld in Piazza della Caserma, ha animato show match, live performance e speciali incontri con il pubblico. “La mia passione nasce tantissimo tempo fa, grazie ai fumetti. – ci racconta – Ho imparato proprio a leggere grazie ai fumetti. La passione per il cosplaying, invece, è iniziata a 20 anni e quest’anno festeggio i miei 10 anni! In realtà è nata per omaggiare un personaggio a me molto caro che fa parte del Manga One Piece”.