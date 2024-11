Ilfattoquotidiano.it - Ex ufficiali, renitenti alla leva, prof: la buona battaglia di palestinesi e israeliani per la pace in Medio Oriente (anche dopo il 7 ottobre): “La lotta non può essere tra i nostri popoli, ma tra estremisti e moderati”

Facile da qui: provateci voi, mentre vi tirano le bombe in testa in un campoughi, mentre qualche manciata di proiettili vi rende orfani, mentre soffrite la fame e non avete acqua, mentre non potete andare all’ospedale se state male, provateci voi, mentre vi dovete nascondere in un armadio (col fiato mozzato) perché hanno fatto irruzione a casa vostra, mentre vi rinchiudete in un bunker perché le sirene vi fanno scoppiare la testa e il cuore, mentre vi sparano contro mentre bte a un concerto. Facile da qui: provateci voi a parlare dida lì, dStriscia di Gaza e da Israele, in questo momento pieno di dolore e di rabbia in cui ilè sondato in un vortice nero, senza fondo e senza cielo, senza più parole.