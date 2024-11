Oasport.it - Alexander Albon non sarà al via del GP del Brasile, Sainz inizierà dalla pit-lane: cambia la griglia di partenza

Leggi tutto su Oasport.it

Ci saranno deimenti nelladidel GP del, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. La pioggia ha condizionato non poco il time-attack e le sorprese non sono mancate, al pari degli incidenti. Ben cinque le sospensioni con bandiera rossa. Tra i crash, quello diè costato caro al pilota anglo-thailandese. L’alfiere della Williams non ha avuto conseguenze fisiche dall’impatto violento contro le barriere, ma i danni riportatimonoposto di Groove sono stati tali da rende impossibile la partecipazione dial GP che prenderà il via dalle 16.30 italiane (12.30 locali). Un vero peccato per lui, molto veloce sul bagnato e settimo al termine delle qualifiche. Pioggia che ha avuto conseguenze anche sul rendimento di Carlos