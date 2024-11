Rompipallone.it - Ufficiale Marcelo: si aprono le porte della Serie A

Verdettosu, la notizia infiamma il calciomercato: il brasiliano ex Real Madrid indirizzato verso laA Nel lungo ciclo di vittorie e nella storia del Real Madrid, si è ritagliato senza ombra di dubbio un posto speciale, con una lunga carriera con la maglia dei ‘Blancos’ e unadi trofei cui ha partecipato da protagonista. A lungo, uno dei migliori esterni mancini del mondo, se non il migliore in alcuni momenti. Quando si parla di, basta la parola. Il brasiliano, 36 anni, per ben quindici stagioni ha militato con il Real, raccogliendo trionfi in, come sei campionati di Spagna, cinque Champions League, quattro Mondiali per Club. Un palmares che lo rende uno dei giocatori più vincenti di ogni epoca.