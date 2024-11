Tg24.sky.it - Meteo, sole e temperature oltre le medie. Quanto dura la 'novembrata'?

Leggi tutto su Tg24.sky.it

Anche se ormai è autunno inoltrato, le, in gran parte del Paese, sono ben al di sopra della media. Gli esperti de iL.it confermano che anche il mese di novembre è partito conmiti. In alcune zone del Paese sembra di essere ancora in estate, specie in montagna (dove ci sono fino a 8°C in più sulle Alpi) e al Centro-Sud. Si può parlare a tutti gli effetti di una '', termine che indica un periodo caldo eggiato nel cuore dell’autunno, condecisamentela media, come quello in corso in questo momento in Italia. In genere la '' arriva intorno al 10 del mese, a ridosso dell’Estate di San Martino. Quest’anno invece è arrivata prima, per via di un nucleo anticiclonico che si è insediato sul continente prima del previsto a causa dell’unione tra l’anticiclone delle Azzorre e quello africano.