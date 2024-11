Lanazione.it - "Io, vittima di bullismo a scuola". In tv il racconto dell’ex Miss Italia

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) "Alle scuole medie ho subito atti dialle medie". Così l’exfolignate, Francesca Testasecca, ieri ospite del salotto Rai di Caterina Balivo, ‘La Volta Buona’, dove ha parlato della sua esperienza nel rapporto con i coetanei. Un’esperienza che l’attrice folignate ha annunciato di rivelare per la prima volta. "A quell’età dimostravo più dell’età che avevo ed ero diversa dalle altre compagne – questo ildi Francesca in trasione – . In quel periodo sui bagni delladi me scrivevano qualunque cosa, erano le altre. Improvvisamente mi sono trovata esclusa, non mi parlava più nessuno. Questo mi faceva sentire inadeguata e sbagliata". L’argomento della puntata, in cui sono intervenuti anche lo scrittore Andrea Di Consoli, Elena Santarelli e la professoressa Daniela Chieffo, era quello del, alla luce soprattutto degli ultimi fatti di cronaca.