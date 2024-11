Gaeta.it - Don Franco Rapullino critica ‘Parthenope’: una rappresentazione irrispettosa della fede napoletana

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, Don, parrocoChiesa di San Giuseppe a Chiaia a Napoli, ha espresso la sua forte contrarietà nei confronti di, l’ultimo film di Paolo Sorrentino. La sua denuncia nasce da un legame profondo con la comunità e la cultura partenopea, aggrappandosi a ricordi dolorosi legati alla criminalità organizzata. Il presbitero aveva già sollevato una questione cruciale nel 1990, lanciando un accorato appello ai giovani napoletani a non lasciare la propria città in seguito all’omicidio di un bambino innocente, Nunzio Pandolfi. Le sue recenti dichiarazioni connesse al film non solo ripercorrono la sua storia di impegno sociale, ma evidenziano anche una riflessione sullaa Napoli.