Lettera43.it - Cnn: «Israele si prepara a un nuovo attacco iranian: allerta alta»

Dopo la rappresaglia contro l'Iran, crescono i timori per un possibiledi Teheran sullo Stato ebraico., riporta la Cnn citando un funzionario di Tel Aviv, si trova in un «alto livello di prontezza» in vista di raid da parte della Repubblica islamica. I pasdaran, ha spiegato la fonte, stanno ancora valutando se e quando avrà luogo l'. I recenti attacchi israeliani alle strutture di produzione missilistica e alla difesa aereaa «hanno creato un dilemma per Teheran», poiché la sua capacità di colpire lo Stato ebraico e difendersi da futuri attacchi è stata diminuita. L'ayatollah Ali Khamenei (Getty Images).