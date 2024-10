Gaeta.it - Tentativo di agguato a Scampia: colpo di pistola uccide un cane ma il vero obiettivo sfugge

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Martedì sera,si è svegliata sotto il peso di un evento tragico e inquietante. Undisi è consumato in via Cupa Perillo, dove undiha colpito mortalmente un. Le indagini preliminari, però, suggeriscono che la vera vittima dell'attacco potesse essere un uomo, a cui fortunatamente è riuscito di schivare il proiettile, evitando così gravi conseguenze. La serata di, un quartiere già segnato da difficoltà, si trasforma così in teatro di un evento che solleva interrogativi e preoccupazioni. L'episodio inquietante La serata di martedì si è svolta come una normale giornata nel quartiere di, ma l'improvviso crack di undiha cambiato tutto. Secondo le autorità, ilè stato sparato da una motocicletta in movimento. La scelta del bersaglio, il, sembra essere puramente incidentale.