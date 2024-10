FC 25, Mercato in fermento per l’arrivo del Team 2 Trailblazers [VIDEO] (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Team 2 della promo Trailblazers sarà disponibile in EA Sports FC 25 da domani sera. La promo Trailblazers include carte speciali con importanti potenziamenti nelle statistiche, rendendo questi giocatori alcuni dei più ambiti del Mercato. Come sempre, l’evento porterà nuove SBC (Squad Building Challenges) e obiettivi settimanali che permetteranno ai giocatori di sbloccare contenuti esclusivi e ricompense di alto livello. In questo VIDEO John vi spiega cosa potrebbe accadere lato Compravendita. E se non hai ancora acquistato la tua copia di FC 25 potete farlo su Amazon a prezzo scontato! Imiglioridififa.com - FC 25, Mercato in fermento per l’arrivo del Team 2 Trailblazers [VIDEO] Leggi tutto 📰 Imiglioridififa.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il2 della promosarà disponibile in EA Sports FC 25 da domani sera. La promoinclude carte speciali con importanti potenziamenti nelle statistiche, rendendo questi giocatori alcuni dei più ambiti del. Come sempre, l’evento porterà nuove SBC (Squad Building Challenges) e obiettivi settimanali che permetteranno ai giocatori di sbloccare contenuti esclusivi e ricompense di alto livello. In questoJohn vi spiega cosa potrebbe accadere lato Compravendita. E se non hai ancora acquistato la tua copia di FC 25 potete farlo su Amazon a prezzo scontato!

