Alluvioni in Spagna, la teoria negazionista di Miguel Bosé: “Il cambiamento climatico non esiste, la colpa è dei governi criminali e delle scie chimiche” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “La gente deve svegliarsi e smetterla di pensare che tutto questo sia colpa del cambiamento climatico, prima chiamato riscaldamento globale. Questa cosa non esiste“. Fa discutere il post negazionista scritto su Instagram dal celebre cantante italo-spagnolo Miguel Bosé a proposito delle Alluvioni che hanno colpito la Spagna orientale causando almeno 158 morti, per cui si dice “devastato e sconvolto”. Ilfattoquotidiano.it - Alluvioni in Spagna, la teoria negazionista di Miguel Bosé: “Il cambiamento climatico non esiste, la colpa è dei governi criminali e delle scie chimiche” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “La gente deve svegliarsi e smetterla di pensare che tutto questo siadel, prima chiamato riscaldamento globale. Questa cosa non“. Fa discutere il postscritto su Instagram dal celebre cantante italo-spagnoloa propositoche hanno colpito laorientale causando almeno 158 morti, per cui si dice “devastato e sconvolto”.

Alluvione in Spagna, cos'è Dana: la "Goccia Fredda" e l’allarme del cambiamento climatico

Una riflessione sulla tragedia di Valencia e il ruolo della "depressione isolata ad alta quota". La "depressione isolata ad alta quota", conosciuta in Spagna come Dana (depresión aislada en niveles al ...

Franco Prodi: “Alluvioni? Troppi fiumi tombati”/ “Spesso si costruisce dove non si deve”

Le continue allerte meteo degli ultimi mesi e le conseguenti alluvioni, soprattutto in territori ... A chi lo accusa di essere un negazionista Franco Prodi replica dicendo che si tratta di una ...

Alluvioni, uragani e cambiamento climatico. «Don’t look up» è già qui. Perché non lo vediamo?

Dal film sono passati tre anni e noi stiamo contando i danni: quattro alluvioni in poco più di un anno nella stessa regione, l’Emilia Romagna. Due uragani di indicibile potenza scatenatesi ...

Franco Prodi: «Hanno tombato i fiumi ed è stato uno sbaglio. Ma alluvioni e tempeste si possono prevedere»

Professore, l’ennesima alluvione in Emilia-Romagna ... L’accusano di essere un negazionista. «È un offesa. È chiaro che c’è la responsabilità dell’uomo, ma chi sostiene che per ...