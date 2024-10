Motomondiale: Gp Malesia. Bagnaia "Restare concentrati e dare massimo" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il campione del mondo è determinato a provare a recuperare punti in classifica SEPANG (Malesia) - Il Ducati Lenovo Team torna in Malesia per affrontare il penultimo appuntamento della stagione MotoGp 2024. Dopo Phillip Island e Buriram, toccherà infatti al Sepang International Circuit ospitare l'ult Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Malesia. Bagnaia "Restare concentrati e dare massimo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il campione del mondo è determinato a provare a recuperare punti in classifica SEPANG () - Il Ducati Lenovo Team torna inper affrontare il penultimo appuntamento della stagione MotoGp 2024. Dopo Phillip Island e Buriram, toccherà infatti al Sepang International Circuit ospitare l'ult

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati - Pecco Bagnaia arriva a Sepang dopo la vittoria nella gara lunga della domenica di Buriram, Thailandia. Il #1 della Ducati a due gare dalla fine del Mondiale MotoGP (q ...

"Ora più che mai sarà importante rimanere concentrati e dare il massimo in ogni sessione". Francesco Bagnaia arriva a Sepang con 17 punti da recuperare e l'obbligo di non commettere errori fin dalla g ...

MotoGP in Malesia nel weekend dell'1-3 novembre per il penultimo appuntamento del 2024, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sepang è una pista dai dolci ricordi per Martin e Bagnaia, che si stann ...

Il Ducati Lenovo Team con Bagnaia e Bastianini torna in Malesia per affrontare il penultimo appuntamento della stagione MotoGP 2024 ...