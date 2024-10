Inchiesta corruzione: oggi l'udienza sui patteggiamenti di Toti, Signorini e Spinelli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Terminate le elezioni si torna a parlare dell'Inchiesta che indirettamente le ha causate. Questa mattina infatti si aprirà l'udienza sui patteggiamenti concordati tra la procura di Genova e i tre principali accusati: l'ex presidente della Regione Giovanni Toti, l'ex presidente di Autorità Genovatoday.it - Inchiesta corruzione: oggi l'udienza sui patteggiamenti di Toti, Signorini e Spinelli Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Terminate le elezioni si torna a parlare dell'che indirettamente le ha causate. Questa mattina infatti si aprirà l'suiconcordati tra la procura di Genova e i tre principali accusati: l'ex presidente della Regione Giovanni, l'ex presidente di Autorità

Inchiesta corruzione: oggi l'udienza sui patteggiamenti di Toti, Signorini e Spinelli

Questa mattina infatti si aprirà l'udienza sui patteggiamenti concordati tra la procura di Genova e i tre principali accusati ...

Corruzione in Regione e in porto, il giorno del patteggiamento di Toti

Secondo le quali ai vertici della Regione e dello scalo del capoluogo ligure, da alcuni anni, si era insinuato un sistema corruttivo capace di pilotare pratiche portuali e non solo, vedi l’apertura di ...

Inchiesta Toti, verso il no ai lavori di pubblica utilità all’Ente parco di Montemarcello

(ilsecoloxix.it)

La proposta per scontare nell’istituto dello Spezzino le 1.500 ore di lavoro, che rappresentano i 2 anni e un mese di reclusione della pena da patteggiare, ...