“Di nuovo sulla panchina azzurra? Nella vita non si sa mai”: Roberto Mancini e l’idea di un clamoroso ritorno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Contestato per i risultati in campo e per una gestione ritenuta non all’altezza. L’avventura di Roberto Mancini da ct più pagato al mondo sulla panchina dell’Arabia Saudita è durata poco più di un anno. Ad agosto 2023 la fuga dalla Nazionale italiana per firmare un contratto da circa 25 milioni di euro all’anno con il regime di Bin Salman. Il grande obiettivo? Portare l’Arabia Saudita ai Mondiali 2026: missione fallita: “La Federcalcio saudita comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dell’allenatore della Nazionale Roberto Mancini”. Attualmente senza impiego, Mancini sembrerebbe voler chiudere le porte a un clamoroso ritorno: “Un ritorno sulla panchina azzurra? Nella vita non si sa mai. È pur sempre il team più importante in Italia. Ilfattoquotidiano.it - “Di nuovo sulla panchina azzurra? Nella vita non si sa mai”: Roberto Mancini e l’idea di un clamoroso ritorno Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Contestato per i risultati in campo e per una gestione ritenuta non all’altezza. L’avventura dida ct più pagato al mondodell’Arabia Saudita è durata poco più di un anno. Ad agosto 2023 la fuga dalla Nazionale italiana per firmare un contratto da circa 25 milioni di euro all’anno con il regime di Bin Salman. Il grande obiettivo? Portare l’Arabia Saudita ai Mondiali 2026: missione fallita: “La Federcalcio saudita comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dell’allenatore della Nazionale”. Attualmente senza impiego,sembrerebbe voler chiudere le porte a un: “Unnon si sa mai. È pur sempre il team più importante in Italia.

