Ilnapolista.it - Vinicius, il suo entourage: «Non ha vinto il Pallone d’oro per la sua lotta contro il razzismo» (Reuters)

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ancora scosso l’ambiente del Real Madrid dopo la mancata vittoria diJr per il. A trionfare è stato Rodri e il club spagnolo ha deciso, per protesta, di disertare la premiazione a Parigi. Il brasiliano ha poi scritto un post emblematico sui social: “Lo farò dieci volte se necessario. Non sono pronti“. Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024non avrebbeilper la suailSecondo quanto riportato dall’agenzia: Alla domanda su cosa volesse direcon il suo post, il suoha dichiarato che si riferiva alla suaile che credono che sia stato ciò che lo ha portato a non vincere il premio. Ha inoltre specificato: «il mondo del calcio non è pronto ad accettare un giocatore che combatteil sistema» .