Regionali in Liguria, dietro la sconfitta del Centrosinistra c'è lo scontro Conte-Grillo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Poteva andare peggio per il Movimento 5 Stelle? Difficile immaginare come. La disfatta nelleliguri ha messo il sigillo a una crisi che si trascina da mesi, evidenziando una realtà amara: il 4,6% è un misero bottino, pari alla metà dei già scarsi risultati delle europee di giugno, e relega i 5 Stelle ai margini dello schieramento progressista. Intanto il Pd si afferma come prima alternativa concreta al centrodestra mentre il M5S, ormai superato da Alleanza Verdi Sinistra, fatica a trovare un’identità che lo renda incisivo. Per Giuseppesi tratta di un colpo durissimo, mentre a Roma, serafico, presenziava alla presentazione di un libro di Piero Bevilacqua sul caos. Così è inevitabile che oggi gli occhi siano puntati sull’accordo con Italia Viva e +Europa che secondo alcuni avrebbe potuto ribaltare i numeri.