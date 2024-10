Ilfattoquotidiano.it - Ragnatele giganti sui campi dell’Emilia Romagna, l’agricoltore di Villa Sera: “Mai vista una cosa del genere”

"Maiunadel, questi ragnetti stanno producendo un velo che sembra seta. Sono apparsi dopo gli allagamenti, quando l'acqua si è ritirata. La natura è bellissima, sembra un'onda del mare". A dirlo un contadino della zona traSeta eArgine, in provincia di Reggio Emilia, neivicino al torrente Crostolo, dove in questi giorni sono apparse delle gigantesche. Come si vede dalle immagini, in questo mese di pioggia migliaia di ragni hanno creato uno strato bianco sottilissimp, particolarmente suggestivo quando viene coperto dalla rugiada del mattino