Grande musica in scena al Fabbri

Il teatro Diego Fabbri di Forlì inaugura la rassegna Forlì Grande musica, organizzata da Emilia-Romagna Festivale e Young Musicians European Orchestra, con un concerto in programma questa sera alle ore 21, dell'Orchestra della Toscana, considerato uno dei migliori ensemble italiane. A guidare la formazione il direttore Diego Ceretta e il violinista solista, Frank Peter Zimmermann. Il programma della serata si concentrerà su due opere emblematiche del repertorio sinfonico ottocentesco, che evocano soggetti letterari e scene di natura. Si comincerà con l'Ouverture Egmont di Ludwig van Beethoven, ispirata al dramma omonimo di Goethe, per proseguire con la Sinfonia Scozzese di Felix Mendelssohn-Bartholdy, che traduce musicalmente le impressioni del compositore sul brumoso paesaggio scozzese.

