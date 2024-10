Gaeta.it - Fano: il sindaco e gli esperti avviano un progetto per la mobilità sostenibile e sicura

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, un passo importante verso unapiùprende forma grazie a un’iniziativa guidata dalLuca Serfilippi e dall’assessore allaAlessio Curzi. Insieme aglidi NET Engineering, i rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno avviato un ciclo di sopralluoghi finalizzati alla progettazione del Piano Urbano del Traffico . Questo piano non si limiterà a una semplice analisi della situazione attuale, ma si propone come una visione complessiva per un futuro in cui le problematiche storiche, come il deficit di parcheggi, vengano affrontate in modo innovativo, puntando sull’espansione delle piste ciclopedonali protette.