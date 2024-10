A Monza è entrato in servizio il nuovo vice questore (Di martedì 29 ottobre 2024) L'incarico è già stato deciso: si occuperà della Divisione di polizia amministrativa e sociale.Si parla del nuovo vice questore di Monza e della Brianza Massimo Delicato, appena trasferitosi nella questura cittadina e che nella giornata di lunedì 28 ottobre è entrato ufficialmente in servizio Monzatoday.it - A Monza è entrato in servizio il nuovo vice questore Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'incarico è già stato deciso: si occuperà della Divisione di polizia amministrativa e sociale.Si parla deldie della Brianza Massimo Delicato, appena trasferitosi nella questura cittadina e che nella giornata di lunedì 28 ottobre èufficialmente in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Upim è tornata a Monza : ecco il nuovo grande magazzino

(Monzatoday.it)

L’attesa è finita: ormai da qualche giorno la Upim è ritornata a Monza. Le vetrine allestite e soprattutto tanta curiosità verso quel grande magazzino che in città era più che un semplice store. La nuova Upim si trova in via Italia, all’angolo ...

LIVE Monza-Milano 1-2 Superlega volley in DIRETTA : Allianz di nuovo in vantaggio - 22-25

(Oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 REGGERS! Ancora vincente da seconda linea l’opposto belga che regala il set a Milano! 22-24 Vincente la parallela di Reggers da seconda linea 22-23 Errore al servizio Milano 21-23 Errore al servizio ...

Metropolitana a Milano: M5 a Monza, Rossa a Baggio e il sogno della sesta linea nel futuro della grande rete di Atm

(milano.repubblica.it)

Il percorso che da qui ai prossimi anni porterà verso il prolungamento di alcune linee e forse alla realizzazione della sesta metropolitana ...

La “mappa dei reati” a Monza svelata dal Comandante della Polizia Locale

(msn.com)

Dongiovanni, con in mano dati e statistiche, ha raccontato una Monza che non vuole nascondersi dietro le cifre, ma affrontare a viso aperto le criticità delle sue strade.

Monza, via alla riorganizzazione del corpo della polizia locale: l’obiettivo è implementare il livello dei servizi

(ilcittadinomb.it)

La novità comporterà tra l'altro anche l'utilizzo di agenti in bicicletta e motocicletta. Istituito inoltre il servizio di polizia di comunità ...

Quanti sono stati (davvero) i numeri dei reati commessi a Monza: i dati della polizia locale

(monzatoday.it)

Il comandante della Locale Giovanni Dongiovanni è interventuo al consiglio comunale sulla sicurezza presentando i numeri dei primi 10 mesi di attività ...