Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia: il cast della serie su Rai 1 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia: il cast della serie su Rai 1. Attori e personaggi Ninfa dormiente è la seconda stagione della serie di successo di Rai 1 I casi di Teresa Battaglia, che torna in tre puntate con i nuovi episodi dal 28 ottobre 2024. Protagonista è Elena Sofia Ricci, nei panni della celebre profiler. La serie è tratta dal libro "Ninfa dormiente" di Ilaria Tuti. Ma qual è il cast? Ecco tutti gli attori. Oltre a Elena Sofia Ricci troviamo Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, Fausto Maria Sciarappa, scritta da Donatella Diamanti, Carlo Carlei, Mario Cristiani, Valerio D'Annunzio, Giovanna Koch, Vittoria Benedetti, regia di Kiko Rosati. Vediamo ora una sinossi dei personaggi. Attori e personaggi Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci) Teresa Battaglia è una donna dall'acume sorprendente.

