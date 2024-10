Legge di bilancio e bonus casa, cosa cambia e a chi conviene ristrutturare le abitazioni nel 2025

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024)succede aicon ladi? Sarà ancora conveniente utilizzarli per le ristrutturazioni e quanto?succede a chi non è proprietario di prime case, agli inquilini e ai comodatari? E i lavori nei condomini? Il Sole 24 Ore oggi analizza la manovra del governo eper fisco e immobili. E avverte: a partire dal 2026 lo sconto fiscale sarà il più basso dal 1998. Quindi è il caso di approfittare oggi delle ultime e scarse possibilità di avere aiuti di Stato. O, meglio ancora, sbrigarsi a pagare entro il 31 dicembre 2024. Visto che per privati e condomini farà fede la data di effettuazione del bonifico. Mentre è meglio che tutti gli altri facciano bene i conti. La convenienza deinelNelildell’articolo 16-bis del Tuir resterà al 50% solo per le prime case. Altrimenti scenderà al 36%.