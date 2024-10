Gaeta.it - La visita del prefetto Padovano alle forze dell’ordine di Cosenza: impegno e cooperazione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella mattinata di oggi, la città diha accolto laufficiale delRosa Mariapresso le sedi dei Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Accolta dai colonnelli Andrea Mommo e Giuseppe Dell’Anna, la prefetta ha avuto l’occasione di incontrare i militari e discutere delle loro attività decisive per la sicurezza collettiva e la lotta alla criminalità. L’importanza del lavoro dei carabinieri in provincia Ilha messo in risalto, durante l’incontro con i Carabinieri, l’importanza della presenza capillare dell’Arma sul territorio. Con una giurisdizione che comprende 150 comuni, i militari svolgono un ruolo cruciale nel contrastare i crimini che generanorta sociale.