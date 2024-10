Inter-news.it - Da Inter-Juventus preoccupazione lecita: una domanda in cerca di risposta!

(Di lunedì 28 ottobre 2024)si rivela la sfida dei rimpianti per la squadra di Simone Inzaghi. Il derby d’Italia accende dubbi e scatena preoccupazioni: una su tutte. SCIVOLATA –scivola dalle mani dei nerazzurri, vicinissimi a mettere in ghiaccio una sfida avvincente e mai banale. Fino al 70? il big match di San Siro sembrava essere ormai indirizzato verso una vittoria, conquistata di forza adoperando una contro-rimonta letale. Il secondo rigore trasformato da un Piotr Zielinski in grande forma e l’imbucata del 4-2 di un propositivo Denzel Dumfries ha donato la giusta linfa alla squadra di Simone Inzaghi, rendendola insaziabile in area di rigore. Da dopo il 50? di, infatti, l’ex Michele Di Gregorio ha dovuto superarsi innumerevoli volte per impedire a una serie di nerazzurri di mettere in cassa forte il derby d’Italia con l’ennesimo gol.