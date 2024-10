Serie A | Parma-Empoli finisce 1-1

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) 14.27pari il 'lunch match' del "Tardini" tra: 1-1. Emiliani in avanti trascinati da Bonny, ma a passare in vantaggio al 35' sono i toscani: cross di Gyasi e clamorosa autorete di Coulibaly che, per anticipare Fazzini,la mette nella sua porta.Al 43' traversa di Cancellieri su bel sinistro a giro.Nel 2°tempo le parate di Vasquez tengono a galla l'fino all'1-1 di Charpentier (80'). Ilnon si accontenta e può ribaltarla su rigore: Suzuki stende Almqvist, ma dal dischetto Bonny colpisce la traversa (83').