Ilveggente.it - Lotto, quaterna record: basta poco per vincere mezzo milione

(Di domenica 27 ottobre 2024), non serve spendere troppo:con un investimento irrisorio. Contrariamente a quanto si potrebbe essere portati a pensare, spendere tanto nel gioco d’azzardo non è garanzie di vincite a 5 e 6 zeri. Magari fosse così facile. La verità è che la dea bendata “segue” molto l’istinto e che non ha un’idea precisa: fa tutto rigorosamente a caso, per cui accade, e non di rado, che a portare a casa somme così elevate siano, per l’appunto, persone che hanno investito moltonella Lotteria per la quale hanno deciso di puntare.per(AnsaFoto) – Ilveggente.itCerto, va da sé che con un Gratta e vinci più costoso ci siano maggiori probabilità di centrare l’obiettivo e di mettere in tasca una somma sostanziosa, ma non è scontato.